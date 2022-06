Tras años de reinado, “Yo soy Betty, la fea” tiene los días contados en Netflix. La exitosa telenovela, estelarizada por Ana María Orozo y Jorge Enrique Abello, ha revelado su fecha límite en la plataforma y los fans no podrían estar más tristes. No obstante, no es el único caso que ha ‘remecido’ a Latinoamérica y que lleva impreso el ‘made in Colombia’, ya que el país está envuelto en una polémica por los ahora famosos Petrovideos.

"Betty, la fea" es considerada como una de las telenovelas históricas de Colombia. Foto: composición/Netlfix

Justo en medio de las Elecciones Presidenciales de 2022 que se desarrollan en las tierras cafetaleras, una controversia protagonizada por el candidato Gustavo Petro ha cobrado popularidad. En ese sentido, diversas personas han usado las redes sociales para dejar su opinión, entre ellas Enrique Abello.

El actor recurrió a su cuenta de Twitter para publicar lo siguiente: “Defender la destrucción moral de un contradictor, aduciendo que eso es política, normaliza el hecho de que los mejores nunca sean los que ganen. Si no, los más vivos”.

Jorge Enrique Abello se pronuncia sobre polémica en Colombia. Foto: Twitter

Sin embargo, no contaba con que un usuario le recordaría una de sus escenas en “Betty, la fea”. “Usted no tiene autoridad moral para hablar de transparencia porque usted enamoró a Betty para que le maquillara los informes de Ecomoda. Y ella lo amaba”, comentó un cibernauta.

Claramente, fue cuestión de tiempo para que esta respuesta se convirtiera en viral y acumulara más de 18.000 ‘me gusta’.

Usuario de Twitter 'trolea' a Enrique Abello con escena de "Betty, la fea". Foto: Twitter

La corrupción en Ecomoda

La escena a la que hace referencia el usuario de Twitter es cuando, en su intento por encubrir la bancarrota de Ecomoda, don Armando (Abello) convence a su secretaria y la protagonista de “Betty, la fea”, Beatriz Pinzón (Orozco), para que ‘maquille’ los documentos oficiales del balance. No obstante, para lograr su cometido, seduce a la afable ejecutiva e intenta hacerle creer que desea estar con ella. Aquí te dejamos el fragmento: