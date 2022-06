“Castlevania: nocturne”: las primeras imágenes del spin-off anunciado por Netflix

Castlevania es una serie de videojuegos creada por Konami y años después se convirtió en una serie de televisión desarrollada por Netflix. Su éxito fue tal que no solo continuará en dicha plataforma, sino que también tendrá un spin-off, “Castlevania: nocturne”, el cual fue anunciado a mediados del año pasado.

Sin embargo, no fue hasta este viernes 10 de junio que salieron las primeras imágenes de la adaptación a través de YouTube, donde se narrará la historia de Richter Belmont, uno de los personajes más recordados y queridos de la serie animada. Kevin Kolde y Clive Bradley son los directores de esta cinta.

Richter es el descendiente directo de la familia Belmont, un clan de cazadores de vampiros, y él es el más destacado de su generación. Se hizo más conocido por las producciones “Castlevania: symphony of the night” y “Castlevania: rondo of blood”, y en este spin-off se contarán más detalles de su historia.

Sin embargo, no será el único protagonista, ya que también se centrará en la historia de María Renard, una joven cazavampiros y familiar lejana de los Belmont. A pesar de su corta edad (12 años), domina varias técnicas y hechizos no usuales.

La trama de esta historia se basará en acontecimientos de la Revolución francesa, pero con la inclusión de monstruos que forman parte de la saga de “Castlevania”. Cabe mencionar que la producción de esta serie ya inició, pero aún no posee fecha de estreno y solo han lanzado un pequeño tráiler de menos de medio minuto.