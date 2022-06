“Stranger things 4”: ¿cuánto ganan los actores? Su incremento de salario desde el 2019

Desde que llegó a Netflix en 2016, “Stranger things” se ha convertido en un fenómeno de la televisión. Cuando llegó la temporada 3 en 2019, la plataforma de streaming reportó que más de 40 millones de personas vieron los capítulos en los primeros días.

Ahora, tras dos años de espera, el drama de terror y ciencia ficción, que se desarrolla en los años 80, ha sido nada menos que un golpe de gracia para Netflix, ya que atrajo más usuarios, así como notoriedad entre el resto de servicios online.

Si bien la serie ha ganado popularidad, entre el talento detrás de escena, los efectos especiales, el marketing y un gran elenco, más de uno se pregunta qué tan retable es para sus estrellas ser parte de la ficción.

¿Cuánto ganan los actores de “Stranger things”?

De acuerdo a Wall Street Journal, cada episodio de la temporada 4 de “Stranger things” le costó a Netflix US$ 30 millones. Una buena parte de esta suma fue para los sueldos de los actores y el resto para los costos de grabación.

Winona Ryder ($350.000 por capítulo)

Las dos veces nominada al Oscar construyó su carrera al protagonizar películas como “El joven manos de tijera”, “Escuela de jóvenes asesinos”, “Drácula, de Bram Stoker” y más. Con “Stranger things” como su gran regreso, Deadline informó que el salario de Winona Ryder saltó en la temporada 3 de US$ 300.000 a US$ 350.000 por episodio.

Millie Bobby Brown (US$ 350.000 por episodio)

Millie Bobby Brown es Eleven en "Stranger things". Foto: Netflix

El portal especializado reportó también que, en la primera temporada de “Stranger things”, Millie Bobby Brown obtuvo US$ 10.000 por episodio. Esa suma subió a US$ 30.000 por episodio para la segunda parte. En la temporada 3, llegó a US$ 300.000 por episodio y para la cuarta parte ha cerrado con US$ 350.000.

David Harbour (US$ 350.000 por capítulo)

David Harbour interpreta a Jim Hopper en "Stranger things". Foto: Netflix

Harbour disfrutó de un gran aumento de sueldo cuando Netflix renovó “Stranger things” para su tercera temporada. Deadline informó que, de ganar US$ 300.000, pasó a recibir US$ 350.000.

Sueldos de los actores de “Stranger things”

Natalia Dyer (US$ 250.000 por capítulo)

Charlie Heaton (US$ 250.000 por capítulo)

(US$ 250.000 por capítulo) Finn Wolfhard (US$ 250.000 por capítulo)

Caleb McLaughlin (US$ 250.000 por capítulo)

Noah Schnapp (US$ 250.000 por capítulo)

Gaten Matarazzo (US$ 250.000 por capítulo)

Sadie Sink (US$ 150.000 por capítulo).

¿Quién es Vecna, el nuevo villano que aparecerá en “Stranger things 4″?

Conoce a Vecna, el nuevo villano de "Stranger things 4". Foto: composición/ Netflix

Los hermanos Duffer, creadores de “Stranger things”, ya revelaron que el villano se llama Vecna y que está conectado a Dungeons & Dragons (en español ‘Calabozos y dragones’) y es más poderoso que ‘Mind Flayer’.