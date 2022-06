Netflix ‘ninguneó’ al Perú: cobros extras llegaron al país porque sería un mercado pequeño

Netflix parece estar dando manotazos de ahogado. La firma de Reed Hastings inició el año con preocupantes pérdidas, por lo cual no tardó en convertirse en objeto de críticas cuando, en su esfuerzo por recuperar ganancias, implementó una política de cobro por cuentas compartidas. Esta medida, que no sentó muy bien al público, se aplicó en solo algunos países, entre ellos, el Perú.

Este nuevo plan de suscripción consistía en hacer cobros extras a aquellos usuarios que tuvieran acceso a una misma cuenta, pero que no vivieran en una misma casa. Sin embargo, todo apunta que este mecanismo estaría causando más problemas que soluciones a la plataforma de streaming.

Nuestro país no fue el único escogido para los cambios, pues en la corta lista de ‘convocados’ también figuran Chile y Costa rica, con lo cual muchos se preguntan por qué. De acuerdo con un reciente reporte del portal Rest of the world, la compañía optó por estos mercados debido a una sencilla razón: no son tan importantes.

Es decir, Netflix prefirió elegir a nuestro país y otros de la región “para no sufrir potencialmente una gran pérdida de la buena voluntad de los suscriptores”, en comparación de la respuesta que podría haber obtenido en Estados Unidos o en algún foco de consumo en Europa.

Confusión y disparidad

Rest of the world entrevistó a diferentes usuarios de Netflix en Perú. Muchos de ellos dicen haber cancelado sus cuentas después de haberse enterado de los cobros adicionales. No obstante, algunos comunican no haber recibido notificación sobre cambios en la política.

En ese sentido, hay una sensación enorme de confusión respecto a cómo funcionan las medidas que el gigante streaming quiere incorporar, sobre todo porque diversas personas han tenido que asumir pagos extra, mientras que otras lograron evadirlos.

Esta situación es lo que habría tratado de prevenir Indecopi cuando, algunos meses atrás, se reunió con representantes de la empresa. Pero parece que los planes de la empresa no llegarían a buen puerto ni en el corto ni en el largo plazo.