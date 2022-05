“Stranger things 4″ usó inquietante clásico de Anthony Hopkins para dramática escena

Buenas noticias, fanáticos de “Stranger Things”. Tras una larga espera, Netflix finalmente ha presentado los primeros capítulos de su serie original, la misma que ha usado el terror y el drama para llevar al televidente a conocer a Vecna, el nuevo villano.

Con los hermanos Duffer presentando una historia partida en cuatro caminos, ya que los chicos de Hawkins están separados, las referencias no han hecho falta en esta ficción. Como hemos visto en entregas pasadas, películas de terror, personajes y momentos ícono del cine han servido de inspiración para “Stranger things”.

Solo veamos los primeros tres episodios, donde los directores rindieron homenaje a franquicias que aman. Desde “Scream” hasta “Star Wars”, los creadores también usaron de inspiración una de las películas ícono de Anthony Hopkins y Jodie Foster.

La escena de “Stranger things 4″ que se inspiró en “El silencio de los inocentes”

En el capítulo 3 de “Stranger things”, Nancy (Natalie Dyer) y Robin (Maya Hawke) supieron sobre la historia de Víctor Creel, de quien se cree asesinó a toda su familia.

Las chicas deciden que la única forma de averiguar qué sucedió realmente es hablar con el propio Creel, interpretado por Robert Englund, actor emblema del cine de terror que ha dado vida a Freddy Krueger en las películas “Pesadilla en Elm Street”.

Nancy conociendo por primera vez a Víctor Creel. Foto: Netflix

En ese sentido, Nancy y Robin se hacen pasar como estudiantes de psicología y se las arreglan para entrar en el manicomio, consiguiendo una breve entrevista con Creel. Es aquí donde vemos cómo los hermanos Duffer usaron de inspiración para esta escena “El silencio de los inocentes” de Jonathan Demme.

Clarice Starling de Jodie Foster. Foto: Orion Pictures

Mientras avanzan por el sótano, ambas caminan por la fila de celdas donde los reclusos se burlan de ellas. La naturaleza lúgubre del lugar y al tenso momento que vivien las protagonistas ante lo desconocido, se asemeja mucho a lo que la detective del FBI Clarice Starling afrontó al conocer al asesino y canibal Hannibal Lecter.

"Stranger thins 4" ha usado de inspiración el "Silencio de los inocentes". Foto: composición

“Stranger things”, temporada 4 y las referencias de películas y series

Pero “The Silence of the Lambs” no es la única película que la serie usó de referencia a lo largo de sus pimeros siete capítulos. Títulos como “Tiburón”, “True detective”, “Elvira’s movie macabre”, “El intermediario del diablo” y más.

La primera parte de la temporada 4 de “Stranger things” está disponible en Netflix. La segunda, que contendrá los dos capítulos finales, llega el 1 de julio.