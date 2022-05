“Stranger things 4″ se ha estrenado en Netflix. Los nuevos capítulos, de más de una hora de duración, tienen emocionados a los fans, sobre todo debido a la aterradora presencia de Vecna, el monstruo antagonista y quien ya ha cobrado más de una víctima en la trama. No obstante, más allá de la acción y el tono oscuro de la serie, los espectadores han notado un comportamiento diferente en Will, el hijo de Joyce.

Como se sabe, los Byers dejaron Hawkins atrás para iniciar una nueva vida en California. En estos planes adoptaron a Once como el nuevo miembro de su familia, ya que creyeron muerto a Hopper en la entrega anterior. En ese sentido, la muchacha asiste a la misma escuela que el personaje de Noah Schnapp y son muy unidos.

Por ello, muchos creen que, debido a su gran cercanía y el hecho de que Mike está en otro estado, podría nacer una relación amorosa entre el menor de los Byers y la protagonista interpretada por Millie Bobby Brown. No obstante, las propias estrellas del cast han revelado que entre Eleven y Will no habrá nada.

¿Will es gay?

Netflix reunió a Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), Finn Wolfhard (Mike) y Caleb McLaughlin (Lucas) para que reaccionaran a teorías de fans y una de ellas fue la posible relación entre Will y ‘El’.

“Si has estado viendo la serie, deberías saber que Will no está interesado en Once. Está interesado en alguien más del grupo”, reveló Harbour. Esta respuesta desató las risas nerviosas de Wolfhard, quien atinó a decir lo siguiente: “Sí, y pronto verán en quién está interesado”.

Como se recuerda, en la temporada 3, Mike y Will tuvieron una discusión por qué este último culpaba a su mejor amigo de no ser como antes por estar pendiente de ‘Ce’. En ese acalorado reclamo, Wheeler respondió: “No es mi culpa que no te gusten las chicas”. Esto despertó las sospechas entre los fans de que el hermano de Jonathan era homosexual.

En esta tanda de episodios, el hijo de Joyce ha dejado más pistas sobre su potencial ‘crush’ en el personaje de Wolfhard, ya que se ha mostrado nervioso con su presencia, con algunos diálogos dejando entrever que quiere decirle algo muy importante, pero que no se atreve a hacerlo, entre otros detalles.

Por ello, los fans están convencidos de que pronto nos confirmarían que Will es gay y declararía su amor al hermano de Nancy. Aquí te dejamos algunas reacciones de los usuarios en Twitter.

Fans reaccionan a la posibilidad de que Will sea gay en “Stranger things 4”. Foto: captura de Twitter

