“Élite” no acabará pronto: “mínimo 10” temporadas, adelanta creador de la serie de Netflix

Polémica, irreverente y pretenciosa, así regresó “Élite” a Netflix con su quinta temporada. No obstante, la popular serie española ya prepara su sexta entrega a la vez que se va despidiendo de algunas de sus más queridas estrellas. El más reciente caso de un protagonista que le dijo adiós a sus fans fue el de Itzan Escamilla, actor que interpreta a Samuel García, uno de los últimos personajes originales que quedaba.

"Élite 6" ya prepara su estreno en Netflix. Podría lanzarse a finales de este año. Foto: composición/Instagram/@elitenetflix

Si bien su participación quedó en el ciclo pasado con su potencial muerte, esto no quiere decir que la producción no vaya a continuar la trama a expensas de nuevos rostros. Así lo dejaron en claro sus realizadores en entrevista con Fotogramas, en donde develaron algunas imágenes del detrás de cámaras.

“La fortaleza es la marca, ‘Élite’. Hemos creado un universo muy potente que funciona solo. (…) Se nota cuando estás en una serie de muchas temporadas que tienes que tirar muchísimo del carro porque aquello ya no avanza. En el caso de ‘Élite’ no es así”, mencionó Carlos Montero, cocreador del título.

Fotos desde el rodaje de “Élite” 6. Foto: Fotogramas

Todavía no hay un final cercano

Actualmente se ha dado luz verde a la sexta temporada de ‘Élite’, pero más allá de ello no hay un futuro concreto. No obstante, Montero sí tiene claro el horizonte para su producción.

“ Tenemos la mente puesta en una séptima, y en una octava y una novena. Sí, sí, mínimo diez. Siempre vamos adelantados escribiendo”, reveló.

Fotos desde el rodaje de “Élite” 6. Foto: Fotogramas

Pese a que muchos creen que podría ser una apuesta arriesgada, Jaime Vaca, cocreador de la serie, confía en que el cambio de actores ya no es una preocupación debido a que ya han experimentado con esto antes.

“Había un poquito de miedo o pena al final de la tercera temporada, cuando se cerraba el ciclo de Marina, Polo, y todo lo que lanzó ‘Élite’ y de repente en la cuarta no teníamos Lu, no teníamos marquesa, no teníamos Polo… y daba vértigo. Pero fue cuando nos encontramos con que ‘Élite’ era un universo particular, muy vivo”, admitió.