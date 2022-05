Luego de tres años de espera, “Stranger things” ha vuelto a Netflix con su cuarta temporada. Tal como lo adelantaron con sus avances oficiales, la serie nos transporta a Hawkins, California y hasta Rusia en su maraña de misterios, que en este caso tiene un nuevo antagonista: ‘Vecna’, el nombre que le dieron Dustin y compañía al enemigo que ha estado asesinando a varios habitantes del pueblo.

No obstante, más allá del villano, los recién estrenados episodios también nos mostraron, con música del recuerdo incluida, uno de los grandes misterios que envolvía a la producción desde sus inicios: el pasado de Once. Claramente los hermanos Duffer, creadores del título, no dieron puntada sin hilo y nos revelaron quién es el aterrador monstruo y sus impactantes orígenes.

Alerta spoiler

¿Quién es 'Vecna'?

En concreto, 'Vecna' es el apodo que le dieron los chicos a su nuevo enemigo, en base a uno de los personajes del juego Dungeons and Dragons. Sin embargo, la verdadera identidad de este ser esconde una historia más sombría y pertubadora.

Al inicio nos mostraron que Victor Creel era el responsable de una sangrienta masacre familiar: quedó como culpable de la muerte de su esposa y sus dos hijos, poco tiempo después de llegar a su nueva casa. Él fue llevado a un centro psiquiátrico tras explicar que los homicidios fueron cometidos por demonios.

La Policía no le creyó, y el caso se cerró como un cruel desenlace perpetrado por un enfermo mental. Pero la verdad es totalmente diferente, ya que el real causante de todo fue Henry, el hijo de Víctor, y quien posteriormente adoptaría la monstruosa apariencia que vemos en “Stranger things”.

Vecna, el nuevo villano de "Stranger things 4". Foto: composición/ Netflix

'Vecna' y su relación con Once

Ahora que sabemos que 'Vecna' es Henry, la relación de este esconde una inesperada conexión con Once; y así nos lo fueron mostrando poco a poco, hasta que en el capítulo 7 de esta cuarta temporada todo cobra sentido.

Al inicio dejaron entrever que Eleven había asesinado a todos en el Laboratorio de Hawkins mientras estaba recluida en el lugar. Sin embargo, quien dio marcha a la retahíla de homicidios fue el joven pelirrubio que ayudaba a Once, a quien se acercó, ya que él decía haber estado mucho tiempo con 001 y que ella le recodaba a su antiguo amigo.

Pero la verdad es que el muchacho, 001, Henry Creel y 'Vecna' ¡SON LA MISMA PERSONA! Sí, tal como lo lees. Henry empezó a desarrollar habilidades psíquicas desde muy pequeño y tuvo ‘presas fáciles’: mató a conejos, ardillas y aves en su retorcido entrenamiento.

El pequeño Henry es quien luego se convierte en Vecna. Foto: Netflix

El día central llegó cuando eliminó a su madre y a su hermana, e intentó hacer lo mismo con su padre, pero cayó desmayado. Al despertar, se convirtió en sujeto de pruebas del doctor Martin Brenner, el mismo al que Once llama padre y quien comanda el Laboratorio de Hawkins, en el que todos sus reclutados son criados como hermanos.

Fascinado por lo que podía hacer Henry, Brenner empieza a estudiar el cómo y por qué el pequeño Creel tuvo esas habilidades. Es así como lo nombra 001 y da por comenzado su revolucionario plan, al que años después llegaría Jane, rebautizada como 011.

Para el momento en el que ‘Ce’ intensifica sus lecciones, Henry, ahora ya un adulto, se convierte en su ‘aliado’ y le dice que la ayudará a salir. Cuando ella está por huir, él le dice que debe salir sola porque él lleva un dispositivo (que parece haber inhabilitado sus poderes, además de ser un rastreador).

Henry Creel es Vecna y también el primer sujeto de pruebas del Laboratorio de Hawkins. Foto: Netflix

Eleven le saca esa especie de chip y ambos preparan su escape de los guardias, que acaban de descubrirlos. Logran zafarse, hasta que entran a una habitación y Henry le dice que espere ahí. Todo suena mal, ya que el sujeto la dejó ahí para ir a asesinar a quien tenga la mala suerte de cruzarse en su camino.

Al final, Once descubre la matanza y se enfrenta a 001. En su duelo psicológico, ‘El’ está por convertirse en una víctima más, hasta que consigue fuerzas y pone a su oponente contra la pared. De ese modo, con un grito de poder y sangrado nasal incluido, la protagonista ‘crea’ el Upside Down como prisión para Henry.

En medio de su caída y la nebulosa roja que caracteriza a este mundo paralelo, Creel es alcanzado por rayos que poco a poco transforman su apariencia hasta transformar su apariencia en ‘Vecna’.