“Stranger Things 4”: ¿Quién es Joseph Quinn, el actor que interpreta a Eddie Munson?

Los primeros siete episodios de “Stranger things 4″ disponibles en Netflix desde el pasado viernes 27 de mayo no solo nos presentan a un nuevo villano, Vecna, sino también a nuevos personajes.

Uno de ellos es Eddie Munson, un intrépido metalero de los años 80 que dirige The Hellfire Club (el club oficial de D&D de Hawkins High) y que es interpretado por el actor Joseph Quinn.

Debido a que se convierte en uno de los personajes más significativos de esta nueva entrega, ya que se verá involucrado en el centro del caos que trae The Upside Down a su ciudad natal, te contamos todo lo que sabemos de la vida del intérprete.

¿Quién es Joseph Quinn?

Joseph Quinn es un actor británico que nació el 15 de mayo de 1993 —actualmente tiene 29 años—. Durante una entrevista con Nuit Magazine, el histrión indicó que desde pequeño estuvo atraído hacia la actuación, por lo que se inclinó a estudiar teatro en la escuela.

“ Obtuve dinero de mis honorarios con la condición de que actuara. Hice una obra en mi último año de sexto curso, la cual llevamos a Edimburgo ”, señaló en la entrevista.

Luego de estar en teatro en primaria y secundaria, asistió a la Academia de Música y Arte Dramático ubicada en Londres, donde se graduó en 2015.

Escena de "Stranger things 4" en la que Joseph Quinn interpreta a Eddie Munson. Foto: Netflix

Vida actoral de Joseph Quinn

A través de los años, el actor ha tenido diferentes papeles en series televisivas, cortometrajes y cine. A continuación, te mencionamos toda su trayectoria.

Televisión:

En 2011, “Código postal” como Tim

En 2016, “Dickensiano” como Arturo Havisham

En 2017, “Game of thrones” como Koner

En 2017, “Fin de Howards” como Leonard Bast

En 2018, “Los miserables” como Enjolras

En 2019, “Catalina la grande” como Zarevich Pavel

En 2020, “Huelga” como Billy Caballero

En 2022, “Stranger things 4″ como Eddie Munson.

Cine:

En 2019, “Constituir” como Tomás.

Cortometraje:

En 2015, “Instinto” como Dan

En 2017, “Familiares” como Jaime.

Joseph Quinn y las redes sociales

Cabe destacar que Quinn declaró, en 2017, en una entrevista con la revista Nuit, que no le gustan las redes sociales.

“No tengo Facebook. Solía tenerlo, pero pasaba todo mi tiempo mirando la vida de otras personas. No tengo Instagram, porque lo encuentro un medio increíblemente centrado en imágenes que devalúa el uso de palabras. Tengo Twitter, pero por lo útil que me es para las noticias y ver lo que otras personas están haciendo”, fueron las palabras del intérprete británico.

Actualmente, ha vuelto a abrir su cuenta de Instagram, pero solo para promocionar “Stranger things 4″.