“Stranger things 4”, capítulo 4: Max, el núcleo emocional del episodio más conmovedor

Fans tuvieron que esperar tres años para que “Stranger things” estrenara su cuarta temporada. Ahora que los capítulos ya están disponibles en Netflix, diversos misterios empezaron a encontrar sus respuestas, como el pasado de Eleven y el origen del nuevo villano, Vecna. En este contexto, terrores del pasado aún atormentan a los protagonistas, en especial a Max.

A pesar de que ella y su medio hermano, Billy, no tuvieron una buena relación, el muchacho logró anteponerse al control mental del ‘Desollamentes’ y salvó la vida de Once y la de su pequeña hermanastra. Este pesar acompaña a la adolescente pelirroja en esta recién estrenada tanda de episodios a tal punto que estuvo de perder la vida por ello.

Sadie Sink como Max en "Stranger Things 4". Foto: Netflix

Vecna: la pesadilla al estilo Freddie Krueger

Anteriormente, los hermanos Duffer -creadores de la serie- explicaron a IGN que el personaje de Sadie Sink sería el “núcleo emocional” de la cuarta entrega del show. Esto claramente se materializó en el capítulo cuatro, titulado “Dear Billy”.

Para entrar en contexto, Max ha estado experimentado desconcertantes visiones, las cuales luego descubrimos que venían de Vecna. Este monstruo le advierte a ella que su tiempo se acaba, por lo cual, un reloj con amenazante tic tac le anticipa la llegada de su muerte.

Con ello en mente, la muchacha cree que no vivirá los suficiente y, a manera de despedida, empieza a escribir cartas a todos aquellos con los que tenía ‘conversaciones pendientes’, incluido Billy. De ese modo, pide a sus amigos que la lleven hacia el cementerio en el que yacen los restos de su hermano.

En ese momento, toma el mando una conmovedora confesión: ella pide perdón porque cree que debió hacer algo para ayudarlo cuando estaba siendo atacado por el Mind Flayer. En medio de ello, el peligro se apodera del sentimental cuadro: es una de las visiones de Vecna en el Upside Down.

Max observa que Billy sale de las sombras y este le recrimina que ella no hizo nada por él porque, muy en el fondo, quería verlo muerto. Ella lo niega e intenta hacerlo entrar en razón, pero no servirá. Su hermano no está, es solo una artimaña del poderoso ser que habita y reina en El otro mundo.

Max se elevó por los aires debido a que Vecna estaba por asesinarla. Foto: Netflix

Flashbacks y redención

Vecna usa la culpa de su víctima para asesinarla en un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, no cuenta con que Max tiene amigos verdaderos que buscarán sacarla con todas sus fuerzas del hoyo en el que está sumergida. Por ello, con cura en mano (una canción que conecte con sus subconsciente) tratarán de recuperarla.

Así, el antagonista la tiene entre sus garras y la adolescente ve su vida pasar frente a ella: no todo es malo, tiene a Once, Dustin, Lucas y a los demás del grupo de protagonistas que la acompañan. De estos momentos felices del pasado cobra valor y ataca a su oponente, para luego correr hacia la puerta del salvación que ha abierto “Running up that hill”, de Kate Bush, su conexión con el mundo real.

Con el último aliento que le queda, Max está de regreso. Ella sabe que tiene amigos en quienes confiar y que ha hecho las pases con Billy. El cuadro de cierre es un conmovedor abrazo entre ella, Lucas, Dustin y Steve.

En IMDb, “Dear Billy” es uno de los capítulos con mayor valoración por parte del público. Esto no es casualidad, pues todo mundo está hablando de este episodio y Netflix ya sabía lo que iba a ocasionar con esta desgarradora trama entre mano. Para prueba, un tuit del streamer de noviembre de 2021.

Netflix anticipaba la respuesta del público por el capítulo 4 de "Stranger things 4". Foto: captura de Twitter

No solo los fans han quedado sentimentales con “Stranger things” 4x04, ya que su director, Shawn Levy, también usó Twitter para comunicar que el mencionado estreno está “entre las experiencias cinematográficas más inspiradoras” de su trayectoria.

Shawn Levy, director de "Stranger things", reconoce a "Dear Billy" como una experiencia "inspiradora" para su carrera. Foto: captura de Twitter.

Por supuesto, no ha sido el único. Aquí te dejamos algunas de las reacciones de los espectadores.

Fans reaccionan a “Dear Billy”, el cuarto capítulo de “Stranger things 4”. Foto: captura de Twitter

