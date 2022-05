“Stranger things 4” y su banda sonora que viaja desde los años 50 hasta los 80

La primera parte de 7 episodios de la temporada 4 de “Stranger things” ya se encuentra disponible en Netflix y nos trae una historia más oscura y sombría que las anteriores.

Contextualizado en el año 1986, Eleven (Millie Bobby Brown) junto a sus amigos de Hawkins acaban de vencer a Mind Flayer en el centro comercial Starcourt. Ahora, nuevos acontecimientos, más paranormales, invaden la ciudad y estos son acompañados de una banda sonora que los respalda perfectamente.

Si bien aún faltan 2 episodios por estrenar, se ha podido ver que las canciones presentadas hasta ahora hacen que el espectador viaje desde 1950 con “Dream a little dream of me” hasta los años 80 con “You spin me round”. A continuación, te mostramos la lista completa de temas.

Soundtrack completo de “Stranger things 4″

La banda sonora de “Stranger things 4″ nos transporta a una década fuera de 2022 y eso es algo que los fanáticos de la historia creada por los hermanos Duffer agradecen.

Las 16 canciones que componen el soundtrack de la serie de Netflix se encuentran disponibles en todas las plataformas de música, incluida Spotify, y están compuestas por los siguientes títulos.

“Separate ways (Worlds apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix)” - Journey

“California dreamin’” - The Beach Boys

“Psycho killer” - Talking Heads

“Running up that hill” - Kate Bush

“You spin me round (Like a record)” - Dead or Alive

“Chica mejicanita” - Mae Arnette

“Play with me” - Extreme

“Detroit rock city” - KISS

“I was a teenage werewolf” - The Cramps

“Pass the dutchie” - Musical Youth

“Wipeout” - The Surfaris

“Object of my desire” - Starpoint

“Rock me Amadeus (The gold mix)” - Falco

“Travelin’ man”- Ricky Nelson

“Tarzan boy” - Baltimora

“Dream a little dream of me” - Ella Fitzgerald y Louis Armstrong

Puedes escucharlas de forma gratuita a través del siguiente link oficial: https://strangerthings.lnk.to.

Sinopsis de “Stranger things 4″

Han pasado seis meses desde la Batalla de Starcourt, que trajo el terror y la destrucción a Hawkins. Luchando con las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha hecho las cosas más fáciles.

En este momento más vulnerable, una nueva y espeluznante amenaza sobrenatural sale a la superficie, presentando un espantoso misterio que, si se resuelve, podría poner fin a los horrores del Upside Down.