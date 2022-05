“The gray man”: Netflix enfrenta a Ryan Gosling y Chris Evans en avance de espectacular cinta

“The gray man” (El hombre gris o El agente invisible) tuvo un largo camino que recorrer para que la podamos ver en unos días, casi una década. Desde ese entonces ha ido cambiando de director y elenco una importante cantidad de veces. Recién a mediados del 2020, la cinta encontró lo que necesitaba cuando Anthony y Joe Russo tomaron el control.

¿De qué trata “The gray man”?

La historia de este filme nos lleva ante un hábil mercenario conocido como Sierra Six (Ryan Gosling) que descubre oscuros secretos de la CIA. Esta situación no pasará desapercibida por la agencia, quien pondrá precio a su cabeza de su antiguo colaborador. Acorralado, Sierra Six deberá huir constantemente, especialmente de Lloyd Hansen (Chris Evans), su excolega.

En "The gray man", Sierra Six (Ryan Gosling) descubre oscuros secretos de la CIA y por eso deberá huir constantemente de Lloyd Hansen (Chris Evans). Foto: Netflix.

Reparto de “The gray man”

El resto del elenco está conformado por Ana de Armas (Blonde), Regé-Jean Page (Bridgerton), Jessica Henwick (The Matrix Resurrections), DeObia Oparei (GoT), Wagner Moura (Narcos), la estrella de Bollywood Dhanush, el ganador del Oscar Billy Bob Thornton y Alfre Woodard.

Planes a futuro

Netflix ya habría confirmado que esta historia tendrá una precuela, debido al éxito garantizado que les proporciona el historial de los exitosos Hermano Russo, responsables de dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos: “Avengers Infinity War” y “Avengers: Endgame”, además de la cinta original de la plataforma “Extraction” con Chris Hemsworth.

Ryan Gosling es el exagente de la CIA Court Gentry, el hombre gris que le da título a la cinta y que será perseguido por Chris Evans. Foto: composición/ Netflix.

¿Cuándo se estrena la cinta de los hermanos Russo?

“The gray man” está programada para tener una presentación limitada en cines a partir del 15 de julio, y luego se estrenará en Netflix el 22 de julio.

Tráiler de “The gray man”