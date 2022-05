Netflix presenta el reparto de “Smiley”, su nueva serie LGTBIQ+ española

“Smiley”, la nueva serie española de Netflix, ya se graba en Barcelona. Esta ficción LGTBIQ+ está basada en la obra de teatro homónima de Guillem Clua, quien será el showrunner de esta adaptación protagonizada por Carlos Cuevas (Merlí) y Miki Esparbé (El Inocente).

¿De qué tratará “Smiley”?

Carlos Cuevas interpreta a Álex, un joven que acaba de tener un desengaño amoroso. Él se había hecho ilusiones con un chico que, al cabo de pocas semanas, se deja de comunicar con él. Entonces, coge el teléfono y se dispone a pedir explicaciones con un mensaje de voz que tendrá consecuencias porque lo termina mandando por error a Bruno (Miki Esparbé), a quien no conoce. Esa primera equivocación desencadenará una serie de acontecimientos que cambiará la vida de Àlex y Bruno para siempre.

Todos los actores que serán parte de "Smiley" ha estado en éxitos televisos de Netflix y otras plataformas. Foto: Netflix.

¿Qué más se sabe de “Smiley”?

Aparte de Guillem Clua, autor de la obra homónima, la nueva ficción está dirigida por Marta Pahissa y David M. Porras, y producida por Minoría Absoluta para Netflix.

El reparto se completa con Pepón Nieto (30 monedas), Meritxell Calvo (Amar es para siempre), Giannina Fruttero (La jauría), Eduardo Lloveras (Intimidad), Ruth Llopis (Durante la tormenta) y Ramon Pujol (Ciega a citas).

¿Qué dijo Guillem Clua sobre su adaptación a las pantallas?

“Smiley es la mayor historia de amor que he vivido jamás. Y, como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en algo que me ha cambiado la vida. En todo este tiempo, Smiley ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix”, aseguró Clua, su creador en la presentación de la producción, que por lo pronto todavía no tiene fecha de estreno.