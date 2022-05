“La cabeza de la araña”: Netflix presenta tráiler de la nueva película de Chris Hemsworth

“La cabeza de la araña” (Spiderhead) es el título de la nueva cinta de Chris Hemsworth, quien, además, aparecerá en el nuevo film de Marvel Studios, “Thor: Love and Thunder”.

La película está basada en el relato corto publicado en The New Yorker, “Escape From Spiderhead”, de George Saunders. Foto: Netflix.

