“Stranger things 4”, premiere mundial EN VIVO: ¿dónde, cuándo y cómo ver el evento online?

Aterradores seres y de regreso a donde todo inició

Previo al estreno de "Stranger things 4", Netflix ha lanzado un póster oficial, en el cual no solo se anticipa la temible llegada de aterradores seres del Upside down, sino que también logramos divisar a Once con su recordado corte de cabello.

De hecho, para esta continuación, ha trascendido que veríamos un poco más sobre los orígenes de Eleven, por lo cual volveríamos a visitar el lugar que la vio convertirse en una poderosa telépata.