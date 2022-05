Netflix: la plataforma evalúa emitir en directo algunos de sus programas

Netflix está considerando la posibilidad de llevar a cabo un formato de transmisión en vivo para algunos de sus programas. Específicamente en producciones especiales de comedia como stand-ups y reality shows.

La plataforma también es un escaparate internacional de stand up comedy de la talla de “Comedians of the World” y de muchos reality shows. Foto: Netflix

