Luego de posicionarse como un éxito para Netflix, “Los Bridgerton” regresó a la plataforma con su segunda entrega, a la cual Regé-Jean Page no regresó en el papel de Simón Basset. No obstante, no fue el único que abandonó la trama producida por Shonda Rhimes, ya que Ruby Stokes también desistió de su participación tras haber grabado solo tres capítulos.

Ahora, con la próxima llegada de la tercera temporada del show, ‘La gran N roja’ ha revelado que la actriz ha sido reemplazada por Hannah Dodd en el papel de Francesca Bridgerton.

Hannah Dodd será la nueva cara de Francesca Bridgerton. Foto: difusión

¿Por qué salió Ruby Stokes de “Los Bridgerton”?

De acuerdo con Netflix, la salida de Stokes de “Los Bridgerton” se dio a sus problemas de agenda. Ella ha sido contratada como la protagonista del thriller supernatural “Lockwood & co.”, un proyecto que también formará parte del catálogo de contenido del streamer.

“Quiero a Francesca, pero la perdimos a mitad de la segunda temporada. Después de agotar todas las demás opciones, lamentablemente tuvo que salir por razones ajenas a nuestra voluntad. Quizá la tercera temporada sea la vencida”, expresó Van Dusen, showrunner de la ficción, en entrevista con TVLine.

Si bien el personaje no ha sido necesariamente relevante para la serie por ahora, lo más probable es que poco a poco crezca dentro de la trama. Ello debido a que en la saga de libros que inspiran el show, la joven tiene su propia obra escrita, lo cual podría traducirse en su arco para una potencial temporada en el programa.

Ruby Stokes como Francesca Bridgerton. Foto: Netflix

¿Quién es Hannah Dodd?

Hanah Dodd ha sido recientemente un nombre conocido para los suscritores de Netflix, ya que dentro sus famosos papeles podemos encontrar “Anatomía de un escándalo”, en donde da vida a la versión joven de Sierra Miller.

Asimismo, está prevista su actuación en “Enola Holmes 2″, cuyo estreno está programado para julio de este año.