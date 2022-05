¡Netflix Latam desaparece de Twitter! Prime Video envía irónico mensaje de ‘ayuda’

Netflix no escapa de la polémica, ya sea por las críticas hacia su contenido o por el precio de sus planes. En recientes reportes, se ha develado que el gigante del streaming perdió miles de usuarios en los primeros meses del 2022. Aun así, sigue apostando por incrementar la cantidad de títulos en su catálogo. De ese modo, muchos están a la espera de la cuarta temporada de “Stranger things”, anunciada como uno de los grandes estrenos de mayo.

"Stranger Things" vuelve para contar más sobre la historia de Hawkins y el Upside down. Foto: Netflix

En ese sentido, la gran N roja había anunciado algunas dinámicas para los usuarios de México, por lo cual muchos recurrieron a la cuenta de Netflix Latam en Twitter, por si había alguna actualización sobre la trama protagonizada por Millie Bobby Brown. Sin embargo, se llevaron una enorme sorpresa.

Sin previo aviso ni explicación alguna, el usuario @NetflixLAT ha sido desactivado , pues, al ingresar a la página, se lee un mensaje que dice: “Esta cuenta no existe”.

Perfil de Netflix Latinoamérica fue desactivado en Twitter: captura de Twitter

Claramente, el momento no fue desaprovechado por la competencia. En concreto, Amazon Prime Video publicó un tuit con la siguiente respuesta irónica: “¿Necesitas ayuda, tío @NetflixLat?”. Con esta indirecta, no solo fue el qué, también el cómo envío su ‘apoyo’, pues el streamer usó de referencia un fotograma de “Mr. Robot”, serie que ya no está en Netflix, pero sí en Prime Video.

Amazon Prime Video envía mensaje a Netflix, tras su desaparición en Twitter. Foto: captura de Twitter

De momento, la firma de Reed Hastings no se ha pronunciado sobre el hecho. Aun así, entre los comentarios se leen algunas teorías, dentro de las cuales un posible hackeo es la más común, aunque diversos cibernautas no creen en eso.

De hecho, muchos piensan que se trataría de una estrategia de marketing, por lo cual, luego de haber obtenido la atención necesaria, es probable que haya algún anuncio importante, quizá sobre un próximo proyecto o para promocionar la nueva temporada de uno de sus shows más populares.