Netflix ha estado en el ojo de la tormenta desde hace algunos meses. Además de su criticado contenido, el gigante del streaming volvió a ser noticia por la gran pérdida de suscritores que ha registrado en el primer trimestre del año. No solo eso, sino que todo apunta que las cifras aumentarán aún más con el pasar de las semanas.

Netflix ha perdido una masiva cantidad de suscriptores y ha anunciado nuevos planes. Foto: AFP

En ese sentido, muchos creen que sus últimos anuncios, como planes de pago más baratos, pero con publicidad, serían medidas desesperadas que el servicio estaría considerando para reflotar sus ganancias.

Pero un reciente informe de The Hollywood Reporter (vía Screen Rant) sugiere que la caída de la gran N roja sería, como se sospechaba, un problema de larga data. De ese modo, el medio revela que el inicio del fin se remontaría al 2018.

Todo habría partido con la puesta en marcha de “Insatiable”, una polémica serie protagonizada por Debby Ryan. De acuerdo con el mencionado portal, la producción había sido negada en otras cadenas y rechazada en más de una oportunidad, hasta que llegó a las manos de Bela Bajaria.

Debby Ryan es la protagonista de "Insatiable". Foto: difusión

Rivalidad de contenidos

La antigua jefa de contenidos de Netflix era Cindy Holland, quien estuvo detrás de exitosos títulos como “House of cards”, “Orange is the new black” y “Stranger Things”.

Sin embargo, cuando Bajaria se unió a la firma de Reed Hastings, una de sus primeras acciones fue dar luz verde a “Insatiable”, pese a que Holland estaba en contra.

Es así como se habría originado el declive del servicio, pues Ted Sarandos, el director general, se habría empezado a enfocar en la cantidad de proyectos, en lugar de considerar la calidad de los mismos, decisión que tendría efectos inmediatos con series que no lograron consolidar una base sólida de seguidores.

A pesar de que la visión de Holland no era necesariamente sostenible en el tiempo, debido a la gran inversión que requería, sí tuvo más éxito entre el público, y como ejemplo tenemos al hit “Gambito de dama”, su última participación en Netflix antes de su retiro de la empresa.

"Gambito de dama" es una de las series más exitosas y populares de Netflix. Foto: Netflix

¿De qué trata “Insatiable”?

Una adolescente, que fue víctima de acoso escolar por su sobrepeso, se anota en concursos de belleza para vengarse de aquellos que le hicieron daño, con la ayuda de un desdichado entrenador que no sabe en lo que se metió.