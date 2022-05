“La primera muerte”: nueva serie de vampiros LGTBIQ+ llega muy pronto a Netflix

“La primera muerte” (First Kill) será la nueva serie de ficción juvenil de Netflix y estará basada en el cuento corto de Victoria E. Schwab para la antología “Vampires never get old: tales with fresh bite” . La historia se desarrolla en un universo de vampiros y cazadores de monstruos con mucho romance. La actriz Emma Roberts, sobrina de Julia, es la productora ejecutiva.

¿De qué tratará “La primera muerte?

Esta es la sipnosis oficial de la plataforma: Llego el momento de que la adolescente Juliette cobre su primera víctima para poder reclamar su lugar en una poderosa familia de vampiros, pero pone la mirada en Calíope, la nueva chica del pueblo que, para su sorpresa, es una cazavampiros de una familia de renombrados exterminadores. Cada una descubrirá que aniquilar a la otra no será tan fácil, como sí lo será caer en sus respectivos trucos amorosos.

Juliette es una vampira que pone su mirada en Calíope, una cazavampiro. Foto: Netflix.

¿Quiénes forman el reparto?

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis serán las protagonistas del drama vampírico que se dividirá en ocho episodios. El resto del elenco lo componen Elizabeth Mitchell, Will Swenson, Gracie Dzienny, Dylan McNamara, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Dominic Goodman, Phillip Mullings Jr., entre otros más. Mientras que la productora y guionista fue Felicia D. Henderson, quien también tuvo cargo como showrunner.

Sarah Catherine Hook e Imani Lewis son las protagonistas de "La primera muerte". Foto: Netflix.

¿Cuándo se estrena “La primera muerte” (First Kill)?

Netflix confirmó que la ficción de fantasía y romance estará disponible desde el 10 de junio para todo el mundo. Por lo pronto, dio a conocer el póster y algunas fotografías que adelantan lo que se verá en pantallas.

Tráiler de “La primera muerte”

Todavía no hay un tráiler oficial de esta nueva serie sobre vampiros de Netflix. En los próximos días, la plataforma debe presentar más novedades de la esperada ficción.