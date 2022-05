“Bienvenidos a Edén”: todo lo que debes saber de la nueva serie de suspenso de Netflix con Belinda

“Bienvenidos a Edén” es la más reciente propuesta española de Netflix. Creada por Joaquín Górriz y Guillermo López, presenta a Zoa y a otras cuatro personas con gran actividad en redes sociales . Ellos reciben una invitación para asistir a una exclusiva fiesta en una isla secreta que organiza una marca de bebida, donde no todo es lo que parece. Son ocho capítulos los que conforman esta primera entrega de ficción, los mismos que ya se pueden ver completos.

¿De que trata “Bienvenidos a Edén”?

“Bienvenidos a Edén” sigue a un grupo de jóvenes cuyas vidas giran alrededor de las redes sociales. Un día reciben una invitación a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por una nueva marca de bebida. Esto significará el inicio de una nueva aventura que pronto se convertirá en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso en realidad no es lo que parece.

“Bienvenidos a Edén” es la más reciente propuesta española, creada por Joaquín Górriz y Guillermo López. Foto: Netflix.

¿Quién es quién en “Bienvenidos a Edén?

Amaia Aberasturi es Zoa

Berta Castañé es Gaby

Amaia Salamanca es Astrid

Guillermo Pfening es Erik

Ana Mena es Judit

Belinda es África

Berta Vázquez es Claudia

Irene Dev es Alma

Sergio Momo es Nico

Lola Rodríguez es Maika

Diego Garisa es Ibon

Tomy Aguilera como Charly

"Bienvenidos a Edén" cuenta entre su reparto con la cantante mexicana Belinda como África. Foto: Netflix.

¿“Bienvenidos a Edén” tendrá segunda temporada?

La respuesta es sí. Dos meses antes del estreno de la primera temporada, Aragón Film Commission confirmó que ya está trabajando en la preproducción de una nueva. Aunque Netflix aún no ha realizado un anuncio oficial, por lo visto en el último capítulo de esta entrega, esta interesante historia de suspenso todavía no ha terminado, además, no se han revelado todos los secretos de Astrid y Erik.

Trailer de “Bienvenidos a Edén”