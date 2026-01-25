HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde ver el capítulo 2, 3 y 4 de 'El caballero de los siete reinos' online y gratis?

La nueva serie del universo 'Game of thrones' continúa su emisión semanal. Conoce dónde y a qué hora ver online el nuevo capítulo de 'El caballero de los siete reinos', la historia que sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.

El domingo 25 de enero se estrena el segundo capítulo Foto: Composición LR
El domingo 25 de enero se estrena el segundo capítulo Foto: Composición LR | HBO Max

El universo de 'Game of thrones' continúa expandiéndose con el estreno de 'El caballero de los siete reinos', la nueva serie de HBO Max basada en las novelas cortas 'Tales of Dunk and Egg' de George R. R. Martin. La producción, ambientada en Poniente cuando los Targaryen aún gobernaban los Siete Reinos, se sitúa aproximadamente cien años antes de los eventos de 'Juego de tronos'.

'El caballero de los siete reinos' capítulos 2, 3 y 4: ¿dónde ver?

El capítulo 1 de 'El caballero de los siete reinos' se estrenó el domingo 18 de enero de 2026 exclusivamente a través de la plataforma de streaming HBO Max. Asimismo, los episodios estarán disponibles desde las primeras horas del día en la sección de “Recién añadidos” o “Tendencias”, siempre que se cuente con una suscripción activa.

La serie también se transmite por el canal HBO en televisión por cable. En el caso de DIRECTV, está disponible en los canales 524 y 1524 HD, así como en DGO, su plataforma digital. Para acceder a los nuevos capítulos, el usuario solo debe contar con la aplicación actualizada y una cuenta vigente. 

¿De qué trata 'El caballero de los siete reinos'?

La trama se basa específicamente en la novela corta 'The Hedge Knight'. Dunk es un huérfano de Desembarco del Rey que, tras la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree, es nombrado caballero en su lecho de muerte pese a su origen humilde. Con la armadura y los caballos heredados, decide viajar al torneo de Ashford, donde conoce a Egg, un niño decidido a convertirse en su escudero para huir de su familia.

Ambos se verán envueltos en conflictos con el príncipe Aerion Brightflame Targaryen, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su valentía, lealtad y sentido del honor, en una historia más cercana y humana dentro del vasto mundo de Westeros.

¿Cuántos episodios tiene 'El caballero de los siete reinos'?

La primera temporada está compuesta por seis episodios, estrenados semanalmente cada domingo a través de HBO Max. El primer capítulo se lanzó el 18 de enero y los siguientes se emiten el 25 de enero, 1, 8, 15 y 22 de febrero. Cada episodio tiene una duración aproximada de 35 minutos.

Fechas de estreno de los capítulos 2, 3 y 4

  • Capítulo 2: lunes 26 de enero de 2026
  • Capítulo 3: lunes 2 de febrero de 2026
  • Capítulo 4: lunes 9 de febrero de 2026

Horarios de estreno por país:

  • México: 7:00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 p. m.
  • Venezuela y Bolivia: 9:00 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:00 p. m.
  • España: 3:00 a. m. (hora peninsular)

¿Cómo acceder a HBO Max para ver 'El caballero de los siete reinos'?

Para ver 'El caballero de los siete reinos':

  • Solo debes ingresar a HBO Max desde tu Smart TV, celular, tableta o computadora en HBOMax.com.
  • Puedes iniciar sesión con tu correo y contraseña o seleccionar la opción "Iniciar sesión con un proveedor" si tu suscripción está incluida en un plan de TV o internet.
  • En televisores y dispositivos, la app mostrará un código que deberás ingresar en HBOMax.com/tvsignin desde tu celular o computadora.
  • Si aún no tienes cuenta, puedes elegir un plan y registrarte directamente en HBOMax.com/product para acceder a todo el contenido disponible.
