“The last of us” llegó a HBO Max para convertirse en la mejor adaptación de un videojuego jamás hecha. No solo demostró que las historias de zombis aún tienen mucho por ofrecer, sino que el drama de los personajes en un mundo postapocalíptico sería un mayor atractivo que el terror.

Como vimos en el segundo capítulo, Joel y Ellie emprendieron un viaje para entregar a Ellie, cuidándose de los infectados. Sin embargo, terminaron cruzándose con los temibles chasqueadores y Tess decidió sacrificarse para que los protagonistas escapen con vida.

¿Qué son los chasqueadores?

Los chasqueadores son la tercera fase de los infectados por el hongo Cordyceps y son considerados como los más peligrosos. Dado que su rostro está lleno de enormes protuberancias, son ciegos y tienen que utilizar la ecolocalización.

Para utilizar esta habilidad, estas criaturas producen grotescos chasquidos, por los cuales fueron nombrados así. Aparte de su apariencia, esta es el segundo mayor distintivo para diferenciarlos del resto de infectados.

Los infectados más peligrosos. Foto: HBO

¿Qué tipos de zombis hay en “The last of us”?

En la serie “The last of us” hemos visto a los corredores, acechadores y chasqueadores. Sin embargo, se prevé que eventualmente veremos otros tipos de infectados del videojuego como los hinchados y tambaleantes.

Solo queda esperar por sus nuevos capítulos cada domingo a las 9.00 p. m. en HBO Max para averiguarlo.