Cine y series 23 ENE 2023 | 9:37 h

“The last of us”: ¿qué son los chasqueadores y por qué son tan peligrosos?

El capítulo 2 de “The last of us” liberó a los infectados más peligrosos. Su grotesca apariencia y chasquidos llevaron el terror de la serie a otro nivel.

HBO llevó el videojuego "The last of us" a la pantalla chica. Foto: composición LR/ HBO