Cine y series 23 ENE 2023 | 10:31 h

“The last of us” 1x02 y su escena inicial que causó miedo sin mostrar violencia explícita

Solo 2 minutos le tomó a la serie para exponer la letalidad del Cordyceps en los humanos. Sin sangre o violencia, el diálogo inicial es aterrador.

"The last of us", capítulo 2, llegó el domingo 22 de enero. Foto: HBO Max