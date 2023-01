Jean-Francois Richet: “Me gustan los héroes de la clase obrera”

Jean-François Richet es un guionista, director y productor francés que llamó la atención en Hollywood con Inner City (1995). Este 26 de enero se estrena en las salas peruanas Alerta extrema (Plane), thriller de acción y supervivencia protagonizada por Gerard Butler y Mike Colter.

Allí, Butler interpreta al piloto Brodi Torrance, quien salva a sus pasajeros de un rayo al hacer un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra, únicamente para descubrir que sobrevivir al aterrizaje fue solo el comienzo. La crítica ha elogiado al largometraje y a Butler. “Una interpretación de estrella de cine y emociones viscerales. Alerta extrema lo tiene todo”, dijo Ankit Jhunjhunwala de Screen Anarchy. Mientras que Chris Bumbray de JoBlo aseveró: “Es agradable ver a una estrella de acción de la vieja escuela que todavía tiene las agallas, y la falta de vanidad para hacer bien estas películas”. En medio de la promoción, Jean-François Richet respondió algunas de nuestras interrogantes a través de su equipo de producción.

— ¿Cómo fue dirigir a Gerard Butler?

— Es una película de acción clásica. Lo importante fue que los personajes tuvieron mucha acción. Realmente, nos interesaban los personajes porque, para mí, Jerry (Butler) es un héroe de la clase obrera. Cuando ves la película, sufres con él. Me gustan los héroes de la clase obrera.

— Butler no solo es el protagonista de la película, sino también es el productor.

— Jerry no solo es el productor. Se preocupa siempre por lo más importante, por lo que hay que tener en cuenta. Es una motivación para cada personaje. Entonces, ¿es un trabajo de actor o productor? No lo sé, porque Jerry está involucrado en todo, primero por escogerme como director. Todos los días en el set tomábamos el guion, leíamos las escenas y de nuevo cuál es la motivación para él, qué es lo más importante. Cuando conoces la motivación, es más importante que la cámara, el movimiento o la luz, porque al público le importan los personajes, quiénes son los que cuentan la historia.

Butler, actor y productor en esta película, interpretará al piloto Brodi Torrance. Foto: difusión

— La película tiene un elenco variado de diversas nacionalidades.

— En el elenco hay ingleses, coreanos, chinos y suecos. Tienes a todas las nacionalidades porque esta película no solo es para el mercado americano, sino para todos.

— ¿Qué retos tuviste que afrontar durante el rodaje?

— Mi objetivo era ser realista. Es una película, pero tenía que ser realista. Cuando ves a los personajes transpirando, es real, no es falso. No les ponemos agua antes de la toma. Es todo real y cuando están cansados, es real también. Eso fue muy interesante para la historia.

— ¿Qué verá el público cuando vaya al cine?

— El avión está dentro de una tormenta y estarás con ellos, tendrás el mismo temor, estarás gritando. Es una experiencia real por el sonido, es grande por la experiencia que nosotros no tenemos. Me gusta decir que esta película no es un prototipo, pero no recuerdo una así.

— ¿Cuáles fueron las escenas de acción más dramáticas?