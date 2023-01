“The last of us”: el perro Mercy tuvo un destino más cruel en el videojuego

La serie “The last of us” demostró que las buenas adaptaciones son posibles tras su exitoso estreno en HBO Max. Su primer capítulo estuvo lleno de momentos terroríficos por la invasión zombi e intensos por la necesidad de los protagonistas sobreviviendo.

También conocimos a Mercy, el perro de los Adler y el primero en notar que algo andaba mal con la abuela de la familia. Cuando el brote de infectados comenzó, el can escapó con rumbo desconocido y Sarah descubrió a la dueña comiendo a su propia hija.

El escape de Mercy. Foto: HBO

¿Qué le pasó a Mercy en el videojuego?

En el videojuego, Sarah busca a su padre por la casa de noche y escucha a Mercy ladrando fuera. Sus quejidos son intensos hasta que luego solo se oyen chillidos de dolor y finalmente no se percibe nada más, lo que dejaba claro que el can murió devorado.

Minutos después Jimmy Cooper, uno de los vecinos de Joel, aparece infectado en un estado salvaje. Por esto, los fans dan por sentado que fue quien atacó al can.

“The last of us”: ¿de qué trata y dónde verla?

Luego de 20 años de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.

La serie tendrá un total de 9 capítulos y puede verse en la plataforma de streaming HBO Max.