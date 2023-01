“House of the dragon” llegó a HBO Max para redimir a “Game of thrones” y su estrepitoso final. Ahora que demostró que el universo ficticio de George R. R. Martin aún tiene mucho que contar, se espera que se lancen muchas más temporadas para alegría de los fans que no se pierden ningún capítulo.

Para sorpresa de varios, Emilia Clarke reveló que ella no ha visto la precuela de “GOT” y que no tiene intenciones de hacerlo. La razón detrás ha sorprendido a los seguidores de la serie y no es para menos, sobre todo al tener en cuenta que ambas historias están conectadas.

¿Qué dijo Emilia Clarke sobre “House of the dragon”?

“¡No! ¿Pueden (perdonarme)? Es demasiado raro. Estoy tan feliz de que esté sucediendo. Estoy encantada con todos los premios. Simplemente no puedo hacerlo. Es tan raro. Es tan extraño”, dijo la actriz en una reciente entrevista para Variety.

“Es como si alguien dijera: ‘¿Quieres ir a esta reunión escolar de generación que no es tu año? ¿Quieres ir a esa reunión escolar?’. Así es como se siente. Lo estoy evitando”, explicó finalmente.

"House of the dragon" ganó como la mejor serie en los Golden Globes 2023. Foto: composición LR / HBO

“House of the dragon”: ¿de qué trata?

“House of the dragon” adapta el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin y está basado en la historia de la familia Targaryen a 170 años de la muerte del ‘Rey loco’ y el nacimiento de Daenerys Targaryen. En sus capítulos vemos cómo se disputa la corona, así como el inicio de la ‘danza de los dragones’.