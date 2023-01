La humildad de Brendan Fraser: reestrenan “La momia” y aparece ante fans como Rick O’Connell

Brendan Fraser está de moda y su triunfo en el Critics Choice Awards 2023 es muestra de ello. Con uno de los discursos más aplaudidos por el público en el evento, el actor se alista para el estreno internacional de “The whale”, película que le ha estado dando reconocimiento en los últimos meses. Mientras esto pasa, la estrella de “La momia” revivió su personaje de Rick O’Connell para gusto de sus fanáticos.

El viernes 20 de enero, el intérprete se presentó en una sesión de reestrenos en los Prince Charles Cinema de Londres. Para sorpresa de los asistentes, Brendan Fraser llegó al recinto y le dedicó a los presentes un mensaje de agradecimiento.

Brendan Fraser sorprendió a fans en función de “La momia”

“Empecé a ver películas al otro lado de la calle de este cine. Vi ‘Star Wars’ en 1977 y cambió mi vida, me hizo querer hacer cintas. Me siento orgulloso de estar aquí esta noche porque “La momia”, que se hizo en Reino Unido, fue rodada en Shepperton, aunque también filmamos en Marruecos. La segunda también. Deben estar orgullosos de eso. Gracias por estar aquí. Nosotros no teníamos idea de que la cinta llegaría a ser lo que hoy es. Otra vez, gracias por eso”, compartió.

El video, compartido por el canal de YouTube de The prince Charles cinema, muestra a la estrella de “The mummy” hablando sobre cómo hicieron la popular película. Reveló cómo él y el resto del reparto no sabían de qué género era cuando la grabaron en 1999.

Brendan Fraser, el renacido. Foto: Agencia

Como parte de la interacción que tuvo con sus fans, Fraser preguntó si alguno de los asistentes vería “La momia” por primera vez. Para su sorpresa, una mujer levantó la mano y dijo que estaba feliz de que esté en la función.

Brendan Fraser sigue promocionando “The whale”, película de Darren Aronofsky que podría darle su primera nominación al Oscar 2023.