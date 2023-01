El famoso actor Armie Hammer llamó la atención de los medios a lo largo de 2021 debido a que varias mujeres hicieron acusaciones públicas contra él por supuesta agresión sexual, psicológica y hasta potenciales conductas caníbales. Como era de esperarse, proyectos que el artista tenía en cartera fueron descartados o puestos en espera, como la secuela de la aclamada “Call me by your name”.

En consecuencia, la imagen del intérprete de Oliver quedó manchada y, por ende, pasó a una especie de ostracismo mediático que parece no tener fecha de expiración. Si bien se ha hablado poco de él en los últimos meses, Dakota Johnson (“50 sombras de Grey”) se ha encargado de reavivar el cotilleo en redes durante su reciente participación en un festival internacional.

Dakota Johnson ganó gran fama mundial por su participación en la saga "50 sombras de Grey". Foto: AFP.

¿Qué chiste hizo Dakota Johnson sobre Armie Hammer?

La actriz estaba en medio de la presentación del Premio Icono Internacional en el Taste of Sundance, el cual estaba dirigido a Luca Gudagnino. En ese momento, aprovechó la ocasión para dejar a los asistentes en shock con una ácida broma sobre Hammer.

“Fue aquí, en Sundance en 2017, donde el público experimentó una película que se caracteriza de manera única por el enfoque icónico de Luca para contar historias, la visión y el estilo que es ‘Call me by your name’”, expresó al inicio Johnson.

“Lamentablemente, no estuve en esa. Fue una pena. Luca me había pedido que interpretara el papel del melocotón, pero nuestras agendas se cruzaron. Menos mal, porque entonces yo habría sido otra mujer a la que Armie Hammer hubiera intentado comerse”, agregó.

Las personas quedaron asombradas por un momento y, entre aplausos tímidos, se escucharon risas y algunas carcajadas.