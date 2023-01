Del porno a Hollywood: 5 actores que hicieron cine para adultos antes de ser famosos

En los últimos años, hemos visto pasar a algunos actores y actrices porno a producciones ‘tradicionales’, como aquellas figuras 18+ que se abrieron paso en el cast de “Game of thrones”. ¿Pero sabías que algunos de los nombres más grandes en Hollywood también iniciaron en el mundillo para adultos? Así como lo lees, por eso hemos armado un listado cinco estrellas de cine que iniciaron su carrera en la industria hot y quizá no lo sabías.

Matt LeBlanc

Ser Joey en “Friends”, sin duda, es uno de los trabajos más famosos de Matt LeBlanc en su trayectoria profesional. Sin embargo, unos años antes de saltar a la TV con aquel famoso personaje, el artista dio vida a un sexy mensajero en la producción erótica “Red shoes diaries”.

“¿Realmente hice esas escenas? Dios, parece un sueño. Uno muy caliente, sin embargo. Pero cuando terminamos, tuve un nuevo aprecio por las palabras ‘erótico’ y ‘sensual’”, manifestó LeBlanc en declaraciones recogidas por la revista Maire Claire.

Matt LeBlanc como Joey para "Friends". Foto: IMDb

David Duchovny

Antes de que David Duchovny se hiciera famoso por ser Fox Mulder en “Expedientes secretos X”, también pasó por las filas de “Red shows diaries”, en la cual interpretó al narrador Jake Winters.

Winters perdió a su novia, por lo cual se dedicó a leer las más libidinosas fantasías amorosas de jóvenes mujeres.

David Duchovny como Fox Mulder para "X-Files". Foto: IGN

Sylvester Stallone

La historia de superación de Sylvester Stallone es verdaderamente admirable, pues pasó de dormir en una estación de autobuses a una de las más grandes figuras del cine de acción. Sin embargo, en sus inicios, tuvo muchas dificultades económicas, por lo que no dudó en aparecer en una cinta 18+ cuando se le presentó la oportunidad.

Se trata de “The party at Kitty and Stud’s”, la cual fue eventualmente rebautizada como “El semental italiano”.

Rocky y Rambo son dos de los personajes más populares de Sylvester Stallone. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer/Orion Pictures Corporation

Jackie Chan

Jackie Chan buscaba su camino en la actuación desde muy joven, pero su fama como estrella de acción no se dio de la noche a la mañana. En sus primeros pininos como artista, hizo “All in the Family”, una comedia para adultos que se estrenó en 1975.

Jackie Chan es considerado como una de las estrellas del cine de acción más famosas en Hollywood. Foto: El País

Arnold Schwarzenegger

En este caso, Schwarzenegger no actuó para un producto audiovisual, pero sí posó desnudo para una revista para adultos. Según comenta el diario El País, el actor fue fotografiado para la revista erótica homosexual After Dark cuando era un joven culturista.