La serie “The last of us” demostró que las buenas adaptaciones son posibles con solo uno de sus nueve capítulos. Ahora que su estreno en HBO Max ha sido todo un éxito, su futuro está asegurado y nos aguardan grandes momentos que dejarán en shock a quienes no conozcan la historia por el videojuego.

De todos, un evento marcó la vida de Joel para siempre y fue el primero en hacer llorar a los fans: la muerte de su hija, Sarah. Esto ocurrió en la introducción del videojuego y se volvió a repetir casi sin ningún cambio en la versión live action a cargo de Craig Mazin y Neil Druckmann.

Joel en el videojuego. Foto: composición LR / HBO

¿Cómo murió Sarah en “The last of us”?

Una noche cualquiera, la pandemia del hongo cordyceps se expande por todo el mundo hasta el barrio de Joel y su hija. Ambos escapan a duras penas hasta ser detenidos por un efectivo militar que está controlando la estampida humana. A pesar de advertirles que no están infectados, el oficial les dispara y le quita la vida a la pequeña.

Veinte años después vemos cómo el protagonista rescata a Ellie de sufrir el mismo destino a manos de un guardia de seguridad, luego de recordar el fatídico suceso. Así es como libera toda su furia contra él y termina golpeándolo hasta el cansancio para el asombro de la menor.

“The last of us” se puede ver únicamente a través de HBO max. Su primera temporada cuenta con un total de nueve episodios, los cuales llegarán a la plataforma de streaming semanalmente.