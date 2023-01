Cine y series 17 ENE 2023 | 16:06 h

“The last of us” recrea la escena más triste del videojuego: ¿quién murió?

“The last of us”, de HBO Max, es el primer gran estreno del año. Las semejanzas con el videojuego han sorprendido a los fans, y esto incluye una poderosa escena que nos lleva a las lágrimas.

El primer episodio de "The last of us" emocionó a los usuarios de HBO Max. Foto: composer LR/ HBO