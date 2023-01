“The last of us” llegó a HBO Max, acaparando la atención de los fans casuales y los seguidores más acérrimos del videojuego. Aunque esta no es la primera vez que una adaptación cae presa de las comparaciones con la fuente original, ha llamado la atención los paralelismos que tiene con “The road”.

La película con Viggo Mortensen llegó hace 14 años a los cines y ya se encuentra en la mencionada plataforma de streaming. También nos transporta a un mundo post apocalíptico y se centra en la relación entre un padre y su hijo, así como sus esfuerzos para sobrevivir en las penurias.

¿De qué trata la película?

El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y, en medio de la desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes: unos se han vuelto locos, otros se han convertido en caníbales.

¿Quién es quién?

Viggo Mortensen como el padre

Kodi Smit-McPhee como el niño

Charlize Theron como la madre

Guy Pearce como otro padre errante con su familia

Robert Duvall como un hombre viejo

Michael K. Williams como un ladrón.

Póster oficial de "The road". Foto: Dimension Films

Muchos fans se han preguntado si la serie “The last of us” es una copia de “The road”. Lo que pocos saben es que los creadores del videojuego, Neil Druckmann y Bruce Straley, se inspiraron en la novela sobre la que se basó la película de John Hillcoat.

En un reporte de Los Angeles Times, sobre cómo el juego marcó un precedente, recuerda que ambos citaron la novela como inspiración para ensamblar su mundo post-apocalíptico. Además, también mencionaron al revolucionario juego japonés “Ico”.