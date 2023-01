El mundo de los videojuegos y el cine nunca estuvieron tan de acuerdo hasta que “The last of us” llegó a HBO Max a cargo de los creadores de “Chernobyl”. Un título tan grande solo podía traer consigo expectativas aún mayores, pero la serie rompió la maldición de los live actions fallidos y ya podemos decir que es la mejor adaptación de un videojuego jamás hecha.

Con “Mortal kombat” y “The witcher” entendimos que podía ser posible mantener la esencia al llevarlos a la pantalla, tras desaciertos tan bochornosos como dolorosos ya seas gamer o cinéfilo. Ahora, finalmente, podemos decir que este eterno desencuentro ha finalizado.

No es otra tonta serie de zombis

George Romero hizo historia con su trilogía de los muertos vivientes al demostrar que las historias de zombis también podían dejar reflexiones sobre los males de la sociedad moderna y convertir el drama humano en el plato fuerte. Y aunque varios remedos como “Resident evil” significaron una regresión evolutiva para el género, “The last of us” nos recordó que no todo eran sesos y sustos.

La serie se centra en la relación de Joel y Ellie en un planeta devastado por los infectados. Este componente humano es el centro de gravedad de la trama y la razón por la que interiorizamos en este mundo distópico. Como si la lucha por la supervivencia no fuera suficientemente potente, también habrá batallas morales e intelectuales que nos instarán a meditar sobre el ciclo de violencia, el dolor de la pérdida, la redención y el poder de la esperanza.

Un “The last of us” diferente

Craig Mazin, coguionista de "The last of us", aclara que no es importante jugar el videojuego antes para entender la serie. Foto: composición/PlayStation/HBO Max

Si todo eso sacamos de un episodio de una hora y veinte minutos, es emocionante saber qué nos depara después. En ese sentido, el showrunner Craig Mazin aseguró a IGN que, aunque respete “el núcleo de quiénes son estas personas y su viaje”, su trama terminará “desviándose mucho”. En cualquier otro caso, esto sería motivo de preocupación para los fanáticos, pero no importa que tan diferente sea el nuevo rumbo si la calidad será la misma.

En el mejor de los casos, el programa podría incluso mejorar el material original. Algo que creíamos impensado antes y que ahora podría ser una realidad. Al final del día, solo quedará una pregunta sobre la mesa: ¿Cuál versión es la mejor? Esperemos los siguientes episodios para averiguarlo.