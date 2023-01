“Power Rangers” tendrá especial en Netflix por sus 30 años: ¿listo para revivir tu infancia?

Actores que fueron parte de la primera temporada de “Mighty Morphin Power Rangers” se reunirán para un especial por los 30 años de la serie. Bajo la dirección de Netflix, el capítulo celebrará el legado de los personajes que en 1993 se quedaron con el corazón de millones de pequeños fans en el mundo.

“Es loco pensar que han pasado tantos años y que este programa siga al aire”, dijo David Yost, el Ranger azul, en el avance. “Es nostálgico, no solo para los fans, para nosotros también. Estamos emocionados”, mencionó Walter Jones, quien representa al Ranger negro.

Avance de “Mighty Morphin Power Rangers: once & always 30th anniversary special”

El especial contará con la participación de Walter Jones (Zack), David Yost (Billy) y Catherine Sutherland (quien se convirtió en la segunda Ranger Rosa). También aparecerán Steve Cárdenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha) y Johnny Yong Bosch (Adam).

A ellos se sumará Charlie Kersch, quien interpretará a Minh, la hija de Trini. Este papel recayó en Thuy Trang, actriz que dio vida a la primera Ranger amarilla. Lamentablemente, falleció en un accidente automovilístico en 2001.

Thuy Trang fue la primera Ranger amarilla. Foto: difusión

A diferencia de cualquier otro especial de “Power Ranger”, este no pertenecerá a ninguna temporada en particular, llegará a la televisión como una historia única en un capítulo extendido. Por el momento, no se ha revelado si habrá alguna mención a Jason David Frank (Tommy), actor que falleció en noviembre de 2022.

Los Power Rangers originales volverán a la serie. Foto: Netflix

En cuanto a la trama, se reveló que los antiguos Power Ranger serán convocados en medio de una crisis mundial. Una vez más, ellos deberán enfrentarse a una amenaza familiar. Todo indica que será Rita Repulsa, villana interpretada por Barbara Goodson.

“Mighty Morphin Power Rangers: once & always” se estrena el 19 de abril en todo el mundo por Neftflix.