Jim Carrey cumple 61 años: ¿en qué escena de “The Truman show” casi muere a los 25?

Jim Carrey cumple 61 años este 17 de enero. La carrera del actor se ha construido con notables actuaciones en memorables películas, pero no hay ninguna otra que lo haya acercado tanto al Oscar como “The Truman show”, la cinta que este 2023 celebrará su aniversario número 25. Si bien le valió al artista un gran reconocimiento en Hollywood, también pudo causarle la muerte.

"Truman show" critica a una sociedad obsesionada por la televisión. Foto: Paramount Pictures

La escena de “The Truman show” que casi mata a Jim Carrey

En el clímax de “The Truman show”, el personaje interpretado por Jim Carrey intenta escapar de su realidad y afrontar su miedo al agua mientras salta a un barco. Christof no estaba dispuesto a dejar que el protagonista escape de Seaheaven, por lo cual crea una tormenta.

Truman cae al agua y casi se ahoga, pero esta escena estuvo muy cerca de convertirse en un trágico accidente, pues pudo costarle la vida a Carrey: “Llevaba ropa de lana —un jersey grande de lana, pantalones y zapatos de lana— y había motores a reacción soplando sobre mí, y tenían unas máquinas de olas gigantes que creaban olas gigantescas”.

“No sé si se ve en la película, pero había buzos bajo el agua y yo daba la señal de ‘tengo problemas’ con el puño cerrado. Lo vieron como una actuación. Me sumergí, no me quedaba aliento, y me estaba ahogando”, agregó el actor.

Por suerte, el artista pudo dar “un par de brazadas gigantescas” y ponerse a buen recaudo. “Llegué a duras penas al borde del muro donde está el cielo, y me colgué del borde del muro jadeando, mirando hacia atrás a la tormenta que seguía furiosa, y continuó durante otro minuto y luego se apagó lentamente. (…) Casi me muero. Aquello fue de verdad”, expresó.

¿De qué trata “The Truman show”?

“The Truman show” nos aproxima a Truman Burbank, un hombre cuya vida ha sido transmitida día y noche en la TV sin que él lo supiera, por obra del productor ejecutivo Christof. Sin embargo, sus sospechas hacen que el protagonista se cuestione por qué la ciudad donde vive, Seaheaven, parece girar en torno a él y sus decisiones.

Así, vemos cómo el show que ha montado Christof poco a poco se desbarata mientras su personaje estelar descubre la verdad.