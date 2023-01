“The last of us” en HBO Max: capítulo 2 mostrará a los infectados contra Joel y Ellie

El segundo capítulo de “The last of us” mostrará el nuevo viaje de los protagonistas, así como la amenaza de los infectados. Su lanzamiento está agendado para el 22 de enero a través de HBO Max.

"The last of us" lanzará sus capítulos semanalmente. Foto: composición LR / HBO Max

“The last of us” trajo a la vida el videojuego homónimo una década después. El estreno de su primer capítulo en HBO Max no dejó indiferente a los fans y terminó colapsando a la plataforma de streaming. Sin duda, un comienzo prometedor para la historia de supervivencia protagonizada por Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico asolado por los zombis. De acuerdo al avance del segundo capítulo, nuevos personajes le recomiendan a los protagonistas irse al sur. La menor dice que todas las personas que les importó murieron o la dejaron, mientras que su protector le replica que no tiene idea de lo que significa una pérdida haciendo referencia a su hija muerta.

