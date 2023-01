Cine y series 16 ENE 2023 | 9:11 h

“The last of us” en HBO Max: capítulo 2 mostrará a los infectados contra Joel y Ellie

El segundo capítulo de “The last of us” mostrará el nuevo viaje de los protagonistas, así como la amenaza de los infectados. Su lanzamiento está agendado para el 22 de enero a través de HBO Max.

"The last of us" lanzará sus capítulos semanalmente. Foto: composición LR / HBO Max