“The last of us” 1x01: ¿qué canción suena al final y qué significa? Director responde

La noche del domingo 15 de enero, fanáticos de los videojuegos vieron que “The last of us”, serie que estuvieron esperando por varios años, finalmente se estrenó. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la ficción buscará convencer a los seguidores de la historia que su adaptación es la mejor. Solo en su estreno, HBO Max cayó en televisores y smartphones, lo que expuso la popularidad del show desde su primera entrega.

Pero el lanzamiento no solo presentó su primera muerte, “The last of us” también dejó guiños y escenas similares al juego de Naughty Dog. Al final del capítulo “Cuando estés perdido en la oscuridad”, suena una canción y, como era de esperarse, tiene un significado.

¿Cuál es la canción que suena al final de “The last of us”, capítulo 1?

El estreno terminó con Joel, Ellie y Tess saliendo del Boston, mientras se muestra una radio encendida y pasando la canción “Never let me down again” de Depeche Mode, el cual corresponde al álbum “Music for the masses” de 1987.

“Never let me down again” de Depeche Mode en "The last of us". Foto: HBO Max

En el pódcast oficial de HBO Max para “The last of us”, Craig Mazin, creador de la serie, explicó que la canción actúa como una señal de ayuda que usan Joel, Bill y Frank, personajes que se comunican a través de la radio.

En la trama, Ellie es la que da mayores detalles sobre este mecanismo, al notar que Joel usa un código para comunicarse con los demás. Si suena una canción de los 60, significa que no hay “nada dentro”. Por otro lado, si se escucha un tema de los 70, quiere decir que hay “nuevas existencias”. Ahora, si aparece uno de los años 80, “hay problemas”.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan "The last of us". Foto: composición LR/ HBO Max

“Lo que queríamos era una canción de los 80 que se sintiera, al menos inicialmente, con ritmo acelerado. Pero, líricamente, necesitábamos una con una letra profunda”, explicó Mazin al comentar por qué eligieron la melodía.