Brendan Fraser dio emotivo discurso en los Critics Choice Awards: “Me perdí y me hallaron”

Con uno de los retornos a las grandes ligas de Hollywood más comentados en el 2022, Brendan Fraser ganó como mejor actor en los Critics Choice Awards 2023, evento que se llevó a cabo el domingo 15 de enero en Estados Unidos. En uno de los discursos que más aplausos robó del público, el actor, recordado por el mundo por “George de la selva”, se tomó unos minutos para enviar un mensaje al público.

Fraser se quedó con el premio tras su trabajo en “The whale”. En la categoría era acompañado por Austin Butler por “Elvis”, Tom Cruise por “Top Gun: Maverick”, Paul Mescal por “Aftersun”, Colin Farrell por “Los espíritus de la isla” y Bill Nighy por “Living”.

Brendan Fraser y Ke Huy Quan, grandes ganadores del Critics Choice Awards 2023. Foto: AFP

El discurso de Brendan Fraser que hizo llorar a sus fans

“Estaba en el desierto y probablemente debí haber dejado un sendero de migas de pan. Estaba perdido y me encontraron. Simplemente, me enseñaste dónde ir para llegar donde necesitaba estar ”, dijo el actor a Darren Aronofsky, director que lo llamó para protagonizar “The whale”, cinta con la cual no ha dejado de recibir reconocimientos.

“Esta película trata sobre el amor, la redención y de encontrar la luz en un lugar oscuro”, dijo el intérprete al borde de las lágrimas. “Si alguno de ustedes, como Charlie, mi personaje, lucha contra la obesidad o siente que está en un mar de oscuridad, quiero que sepa que también puede tener la fuerza de levantarse e ir a la luz. Buenas noches, muchas gracias”, agregó en medio de la ovación de los presentes.

Tras su nominación a los Globos de Oro, evento al que se negó a asistir tras denunciar por acoso sexual al expresidente de la organización, y haber ganado un Critics Choice Awards, Brendan Fraser vuelve a ser favorito para los Oscar 2023. Los nominados se conocerán el 24 de enero y fanáticos solo esperan que esté en la gala y gane.