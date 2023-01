“The last of us”: los mejores memes de la serie que hizo caer HBO Max

“The last of us”, la serie, se estrenó este 15 de enero y, al instante, HBO Max estuvo caído para varios usuarios de 10 a 15 minutos. Si bien luego se fue restableciendo el servicio para algunos, hubo quienes hicieron sentir su descontento en redes, aunque también los que vivieron la ficción mientras compartían sus apreciaciones en línea. Por eso, te traemos los mejores memes de la producción basada en uno de los más exitosos y aclamados videojuegos de todos los tiempos.

Hubo varios que sufrieron la caída de HBO Max. Foto: captura de Twitter

No fueron pocos los que esperaban esta serie. Foto: captura de Twitter

La caída se arregló en minutos. Foto: captura de Twitter

Varios estuvieron actualizando la aplicación hasta que se pudiera entrar. Foto: captura de Twitter

Usuarios usaron su creatividad para pasar el rato. Foto: captura de Twitter

Luego de la caída, muchos disfrutaron el episodio. Foto: captura de Twitter

Los usuarios lo disfrutaron a su manera porque todos saben que la historia de la serie es trágica desde el inicio. Foto: captura de Twitter

"Esto tan triste, pero estoy tan feliz". Foto: captura de Twitter

Tal parece que si no se sufre viendo la serie, no es “The last of us”. La reacción de los espectadores en redes sociales fue de mucho compromiso con los eventos de la ficción.