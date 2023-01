Fabelmans, la biografía de Steven Spielberg

Steven Spielberg tardó décadas en contar la historia personal que muestra en The Fabelmans, la película que acaba de darle el Globo de Oro a mejor filme dramático y mejor dirección. Con ello, el director iguala a Clint Eastwood y Martin Scorsese con la misma cantidad de premios. “Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años”, dijo el martes. “ET tiene mucho que ver con la historia, Close Encounters también. Pero nunca tuve el coraje de dar con la historia de frente. No es fácil ser un niño, todos me ven como una historia de éxito, pero nadie sabe realmente quiénes somos ”.

The Fabelmans es una película semibiográfica basada en su niñez y adolescencia en Arizona tras la Segunda Guerra Mundial. El joven aspirante a cineasta es Sammy Fabelman, interpretado por Mateo Zoryan y Gabriel LaBelle. Spielberg coescribió con Tony Kushner con quien pensó, desde que trabajaron en Munich (2005), cómo contaría su historia. Para retratar la época, Spielberg se basó en las fotos personales de su madre, Leah Adler. La ama de casa “que pudo ser concertista” es Mitzi Fabelman (Michelle Williams) con quien empieza a ver cine.

En la cinta, el adolescente graba un viaje familiar con su cámara de 8 mm y descubre un secreto familiar. Según el adelanto (la película llega a salas peruanas en febrero), los Fabelmans tenían discusiones sobre la vocación del protagonista. Su padre, Burt (Paul Dano), era ingeniero. “En esta familia son los científicos contra los artistas”, comenta Mitzi. “Sammy está en mi equipo. Salió a mí”.

Escenas. El cineasta es interpretado por Gabriel LaBelle y Mateo Zoryan. Foto: difusión.

The Hollywood Reporter buscó al diseñador de vestuario, Mark Bridges, y compartió detalles sobre la ropa que usaría Mitzi. Sin comentarlo con el cineasta, diseñaron un atuendo similar al que usaba en los videos caseros que les mostró Spielberg. “Se podía ver que eso lo conmovió. Salió y filmó esa escena durante dos noches, y nunca dijimos una palabra al respecto”, contó Bridges. Cabe recordar que, cuando Spielberg ganó el Óscar a mejor director en 1994 por La lista de Schindler, definió a su madre como su “amuleto de la suerte”.

The Fabelmans ha triunfado también en el Festival de Toronto, pero, desde que se iniciaron las votaciones de la Academia, la prensa estadounidense señala que Spielberg, nominado a los premios de la crítica, “se va por el Óscar”. The New York Post comenta: “El emocionante resultado de su terapia detrás de cámara es uno de los mejores trabajos del director en años y una película que se siente, por primera vez en mucho tiempo , como una auténtica película de Spielberg”.