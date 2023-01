“The last of us”, estreno en HBO Max: ¿a qué hora ver la serie, según mi país?

La serie “The last of us” adaptará uno de los mejores videojuegos de la historia para contarnos la historia de Joel y Ellie en un mundo asolado por los zombis. No por nada las expectativas son altas, pero las primeras reacciones de la crítica nos hacen creer que el resultado dejará satisfechos incluso a los fans más exigentes.

Luego de mucha especulación, ya falta poco para que vea la luz vía streaming, por lo que te compartimos todo lo que necesitas saber sobre su lanzamiento.

¿Cuál es la historia de “The last of us”?

Se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. El primero es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

¿Quién es quién? Este es el reparto

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel

Merle Dandridge como Marlene, la jefa de las Luciérnagas

Jeffrey Pierce como Perry, un rebelde en una zona de cuarentena

Anna Torv como Tess, socia contrabandista de Joel.

¿Cuándo se estrena la serie?

La adaptación del videojuego tiene agendado su estreno vía streaming para este 15 de enero del 2023.

¿Dónde ver el show vía streaming?

La serie puede verse únicamente por la plataforma de streaming HBO Max, dado que es una producción original suya.

Infectado en la serie de "The last of us". Foto: HBO Max

¿A qué hora salen los capítulos?

En Perú podrá verse desde las 9.00 p. m. En caso de que lo mires desde otro país, te compartimos el horario:

México: 8.00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Puerto Rico: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 2.00 p. m. del lunes 16 de enero del 2023.

¿Vale la pena? Esto dice a crítica

En Rotten Tomatoes, la serie consiguió una aprobación del 98% por parte de la crítica. “Reteniendo los aspectos más adictivos de su material de origen mientras profundiza en la historia, ‘The last of us’ es un programa de televisión digno de atracones que se encuentra entre las mejores adaptaciones de videojuegos de todos los tiempos”, dictamina el consenso.