¿Hasta dónde llega el amor por un perro?: la conmovedora cinta de Netflix que el Perú ama

Como todas las semanas, Netflix estrena nuevas series y películas para gusto de sus usuarios. Si hace unos días “Merlina”, “Hasta que la plata nos separe” y otros lograron quedarse con el primer lugar del top 10 del streaming, estos programas han cedido su espacio para una nueva cinta que es apta para toda la familia.

“Perro perdido” es la película de Netflix más vista en Perú, la cual llega con una trama que todo amante de los animales disfrutará. Dirigida por Stephen Herek, ”Dog gone” es protagonizada por Rob Lowe y Johnny Berchtold, quienes hacen de padre e hijo, respectivamente.

¿De qué trata “Perro perdido” de Netflix?

La trama nos lleva a conocer a un estudiante universitario que, sin medir la responsabilidad, adopta un perro. Sin imaginarlo, el animal lo acompañará durante su estancia en la universidad hasta que el día de la graduación llega y debe volver a casa.

Con su padre, con quien no puede superar la complicada relación que tienen, en contra de tener al animal en su hogar, ambos discuten casi todos los días. Sus vidas cambiarán cuando Gonker, el perro, se escapa. Desesperados por hallarlo, padre e hijo emprenden un viaje juntos para encontrarlo. En el tiempo que pasan juntos, ambos descubrirán que su relación no es tan mala como ellos pensaban.

Tráiler de “Perro perdido”

“Perro perdido” está inspirada en una historia real

"Perro perdido" es la película más vista en Netflix Perú. Foto: Netflix

La película se basa en el libro de no ficción “Dog gone: a lost pet’s extraordinary journey and the family who brought him home” de Pauls Toutonghi. La trama está inspirada en la historia real de una familia que perdió a su perro, Gonker, en 1998, y emprendió una intensa búsqueda para poder localizarlo.