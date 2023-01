“AFHS 2023″: ¿César Ritter volverá? Actor explicó si retomaría el papel del hijo de Peter

Con el estreno de “Al fondo hay sitio”, temporada 10 hemos visto que los problemas entre los Gonzáles y Moltalbán-Maldini continúan. Con el retorno de la ‘Mirada de Tiburón’ como eje central de la nueva trama, más de uno espera ver el encuentro que tendrá ella con Francesca. Mientras esto sucede, fanáticos siguen esperando más reingresos a la exitosa serie de América TV.

Quien habló sobre la popularidad de la ficción es el actor César Ritter, que no dudó en felicitar a sus compañeros y compartir si existe la posibilidad de verlo una vez más como Manolo López, el hijo de Peter.

“Estoy contento porque les está yendo muy bien y ‘Al fondo hay sitio’ sigue siendo líderes en el rating. El año pasado me convocaron para volver, pero no llegamos a un acuerdo; sin embargo, me gustaría regresar en un futuro, pues es una gran serie y tengo muchos amigos desde la época de ‘Mil oficios’. Sin duda, sería un gusto”, señaló César Ritter a Trome.

En la trama, Ritter dio vida a Maono López, hijo de Peter y de Socorro, que apareció en la quinta parte de la serie. En la parte final de la temporada 8 de “Al fondo hay sitio”, los vecinos de Las Lomas se fueron a vivir a la casa de Francesca Maldini. Él estaba en ese grupo.