Jenna Ortega se negó a bailar como Merlina y fans la respaldan: “Ella no es su personaje”

En la última edición de los Globos de Oro 2023, la actriz Jenna Ortega se negó a bailar como Merlina Addams, personaje que la llevó a tener reconocimiento internacional en el 2022. Pero, más allá de recibir críticas por parte de sus fanáticos, estos la respaldaron y no dudaron en apoyar su decisión.

Como se ve en las imágenes, Ortega conversaba con E! Entertainment sobre su paso por la serie de Netflix, hasta que la conductora le pidió que repitiera el baile de Merlina. Ella decía que no lo recordaba y observaba a la entrevistadora moviendo los brazos como su popular papel.

Jenna Ortega en los Globos de Oro 2023

En redes sociales, fanáticos comentaron las imágenes y respaldaron a Ortega. “Muy bien. No es payasa, es actriz”, “Ya debe estar cansada de que siempre le pregunten esto”, “Se le ve incómoda. Ella no es su personaje”, “Todo tiene un momento. Eran los Globos de Oro, no un show de comedia” y “Deben aceptar que no todo el mundo está dispuesto a hacer show por darles gusto”, son algunos de los comentarios que se leen en internet.

Cibernautas apoyan a Jenna Ortega. Foto: Captura de Facebook

“Merlina” tendrá temporada 2 en Netflix

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que “Merlina” tendrá temporada 2. De esta manera, el streaming apagó los rumores sobre el paso del show a Amazon Prime Video.

“En las últimas semanas, me han cazado, hechizado, y me han imitado millones de personas en internet. Ha sido una tortura. Gracias. Volveremos”, dice Merlina Addams en el anuncio de sus nuevos capítulos.