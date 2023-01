El trágico final de Natasha Richardson a sus 45 años: ¿cómo murió la esposa de Liam Neeson?

Con 70 años, Liam Neeson continúa siendo una de las estrellas de acción más grande del cine y ha estrenado una explosiva película en Netflix. Sin embargo, esta especie de encasillamiento en el género sería una respuesta a la trágica pérdida que sufrió en 2009: Natasha Richardson, su esposa, quien murió tras sufrir un grave accidente.

El fallecimiento de la actriz, famosa por “Juego de gemelas”, dejó un profundo dolor en Neeson, sus dos hijos y en miles de personas en el mundo. Pero ¿qué pasó con Richardson?

Natasha Richardson en Juego de gemelas - Crédito: Walt Disney Pictures

El trágico final de Natasha Richardson

Nacida en Inglaterra, Reino Unido, en 1963, Natasha Richardson fue una actriz de gran trayectoria en el cine. No obstante, el proyecto por el que quizá el público internacional la recuerde con mayor énfasis es “Juego de gemelas”, la película de 1998 protagonizada por Lindsay Lohan.

Para ese entonces, la actriz ya llevaba cuatro años de casada con el actor Liam Nesson. El matrimonio era uno de los más estables en el medio, pero acabó abruptamente cuando Richardson falleció en 2009, cuando solo tenía 45 años de edad.

Maravillada por el paisaje en Mont Tremblant de Quebec, Natasha disfrutaba de sus vacaciones haciendo deportes de temporada. Así, decidió aventurarse en un paseo de esquí, sin imaginar que la muerte la encontraría aquel 18 de marzo.

Liam Neeson y su hijo Michéal Richardson protagonizan juntos el film “Una villa en Toscana”. Foto: AFP

¿Cómo fue la muerte de Natasha Richardson?

La intérprete practicaba esquí con un instructor cuando de pronto cayó y se golpeó la cabeza. Debido a que parecía un accidente menor, Richardson rechazó la atención médica. Un error que el tiempo convirtió en tragedia.

Conforme pasaron los minutos, la actriz empezó a presentar síntomas de un daño severo en su cabeza. Fue trasladada a un hospital horas después, en donde Neeson le dio el encuentro.

Natasha Richardson falleció en 2009, producto de una muerte cerebral. Foto: El País

De acuerdo con la revista People, un médico le mostró al actor una radiografía que no anticipaba buenas noticias. “Me dijeron que tenía muerte cerebral”, expresó el protagonista de “Búsqueda implacable”.

“Obviamente ella estaba con soporte vital y esas cosas. Fui a verla y le dije que la quería. Le dije: ‘Cariño, no vas a volver de esta. Te has golpeado la cabeza. No sé si puedes oírme, pero esto es lo que ha pasado. Y te vamos a traer de vuelta a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán’. Y eso fue más o menos todo”, agregó.

Richardson fue llevada en avión a Nueva York, donde los miembros de su familia se reunieron junto a su cama y finalmente partió de este mundo.