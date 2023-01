Lo que dejaron los Globos de Oro

Tras una antesala que convocó a la mayoría de nominados y después de entregar los premios a lo mejor en televisión –con ‘House of the Dragon’ como la más destacada serie y con ello el triunfo de HBO–, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood eligió a la película de Steven Spielberg, The Fabelmans, y a The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh como los largometrajes del año, en las categorías de drama y comedia, respectivamente.

Para la crítica que siguió el regreso de la premiación que busca recuperar su reputación, fue una ceremonia que trató de ser lo más diversa. “Triunfan en una gala medida para satisfacer a todos los integrantes de la industria y que por ello sonó a operación meticulosamente calculada”, sostiene el diario El País de España. Por su lado, The Hollywood Reporter, medio que cuestionó las decisiones de la Asociación y abordó las acusaciones y los pedidos de cambios, no asistió a la ceremonia. “Vimos el programa en la televisión como el resto de los corresponsales de premios de Hollywood, a quienes la HFPA decidió excluir de su evento”.

Sin embargo, comentaron que los ganadores de los Globos de Oro podrían coincidir con el anuncio de la Academia, que empieza sus votaciones hoy para seleccionar a las películas nominadas al Óscar. “La ceremonia de este año podría tener un impacto en los Óscar, dado que la votación para la nominación se prolongará hasta el 17 de enero”.

Para la crítica, los Globos de Oro hicieron bien en reconocer al elenco de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ (‘Everything Everywhere All at Once’). “(Ke Huy) Quan ha sido el claro favorito en su carrera por los Óscar desde hace un tiempo”. Y como un guiño a la Academia quedó el discurso de Eddie Murphy, quien fue premiado con el Cecil B. DeMille por su carrera. “Hay un esquema y lo he seguido toda mi carrera. Es muy simple. Solo haz estas tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y no hables de la mujer de Will Smith”, refi riéndose a la agresión contra Chris Rock.

Televisión