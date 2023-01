Globos de Oro 2023: retorno repleto de estrellas

La temporada de premios volvió a iniciar con los Globos de Oro en una ceremonia televisada. Con su edición 80, desde el hotel Beverly Hills, y una alfombra plateada en la que desfiló la mayoría de nominados, la organización respondió a la expectativa, ya que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) enfrentó un boicot de casi dos años por las acusaciones de falta de diversidad y de ética. “Estoy aquí porque soy negro”, dijo el presentador y comediante Jerrod Carmichael en referencia a que la asociación “no tenía un solo miembro negro hasta que murió George Floyd”. El anfitrión se convirtió en tema tendencia en las redes sociales. “Me invitaron para ser el rostro negro de una organización blanca”.

Estrellas como el cineasta Guillermo del Toro, Jamie Lee Curtis, Henry Winkler, Brad Pitt y Margot Robbie posaron en la alfombra plateada. La famosa actriz transgénero Laverne Cox (de “Orange is the new black”) fue convocada como presentadora y entrevistó a sus colegas para la señal de E!. La primera fue Lee Curtis, nominada por la película “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything everywhere all at once). “Es una persona que ves en la calle y no la reconoces”, dijo sobre su personaje en el multiverso que propone la cinta. “Sientes que está, incluso, olvidada en el mundo. La gente común puede ser superhéroe”.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” terminó siendo la triunfadora de la gala y se presume que será una candidata al Óscar. Michelle Yeoh ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una película de comedia o musical y Ke Huy Quan obtuvo el premio a mejor actor de reparto. Yeoh (de “Tigre y dragón”) logró el reconocimiento con esta película taquillera y luego de 40 años de carrera, algo que mencionó en su discurso. “A medida que pasaba el tiempo, cumplí 60 años el año pasado, y creo que todas ustedes, mujeres, entienden esto, porque los días, los años, los números aumentan, las oportunidades también se reducen”, les dijo a las otras actrices nominadas. “Luego llegó el mejor regalo”.

En tanto, Angela Bassett recordó que fue la primera persona nominada por una película de Marvel y alcanzó el Globo de Oro como mejor actriz de reparto por “Black Panther: Wakanda forever”. “Sanamos y todos los días estábamos rodeados por la luz y el espíritu de Chadwick Boseman. Le mostramos al mundo cómo se ve la unidad, el liderazgo y el amor de los negros más allá, detrás y frente a la cámara ”.

La única cinta latina que compitió, “Argentina 1985″, fue elegida como la mejor extranjera. Al cierre de esta edición, Zendaya fue considerada la mejor actriz de serie por “Euforia” y Steven Spielberg, el mejor director por “The Fabelmans”. Y la ganadora del Óscar fue elegida la mejor actriz de drama por la cinta “Tár”. Sin embargo, al igual que Brendan Fraser —otro favorito al Óscar—, fue una de las grandes ausentes de la gala.